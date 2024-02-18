Привело к заметным успехам РФ на фронте. Байден обвинил Конгресс в бездействии

Президент США заявил, что бездействие привело к первым заметным успехам российских войск.

"Сегодня утром украинские военные были вынуждены уйти из Авдеевки после того, как украинским солдатам пришлось нормировать боеприпасы из-за сокращения запасов в результате бездействия Конгресса, что привело к первым заметным успехам России за последние несколько месяцев", - сказал Байден.

Байден призывает Конгресс к незамедлительному принятию законопроекта об дополнительном финансировании национальной безопасности для пополнения запасов украинских сил.

Также президент США заявил о необходимости возложить расходы на российское правительство, чтобы привлечь его к ответственности за свои действия.

Помощь США Украине

В прошлом году президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также охрану американской границы.

Республиканцы потребовали более жестких мер в вопросе охраны границ и поэтому не поддержали инициативу. Таким образом, помощь Украине стала зависимой от позиции членов Республиканской партии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что финансовый пакет США жизненно важный для Украины и у страны нет альтернатив.

Также стало известно, что Палата представителей США не проголосует за помощь Украине раньше середины марта