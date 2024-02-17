Палата представителей США не проголосует за помощь Украине раньше середины марта, - Маккол

Об этом заявил глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Я не хочу говорить от имени спикера, но я думаю, что он хочет сначала пройти через процесс ассигнований - который приведет нас к 8 марта - а затем заняться дополнительными (выделениями средств – ред.)", - заявил Маккол.

Он также заявил, что не внимательно читал законопроект, но у него есть опасения, в том числе по поводу предлагаемых изменений в военном финансировании.

Маккол также подчеркнул, что законопроект о выделении помощи Украине будет принят Палатой представителей, если спикер Палаты Майкл Джонсон допустит голосование, несмотря на оппозицию со стороны активной группы законодателей, наиболее тесно связанных с бывшим президентом Дональдом Трампом.

"Я думаю, что промывание мозгов, если хотите, о том, что нам приходится выбирать между нашей южной границей и Украиной, уже имело место. Я с этим не согласен. Я думаю, что мы – великая нация и можем делать и то, и другое", - отметил Маккол.

Помощь Украине от США

Напомним, еще в прошлом году президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также охрану американской границы.

Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они потребовали более жестких мер в вопросе охраны границ. Таким образом, помощь Украине стала зависимой от позиции членов Республиканской партии.

Недавно в Сенате США начали рассматривать законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню без денег для границы, 13 февраля, его поддержали сенаторы. Для того, чтобы законопроект вступил в силу, он еще должен пройти Палату представителей и быть подписан президентом Джо Байденом.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже выступил против такой инициативы. Таким образом, он может не выносить законопроект на рассмотрение Палаты представителей.