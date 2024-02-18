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Призвела до помітних успіхів РФ на фронті. Байден звинуватив Конгрес у бездіяльності

Автор: Владислав Прийменко

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським звинуватив Конгрес у бездіяльності та виході ЗСУ з Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Президент США заявив, що бездіяльність призвела до перших помітних успіхів російських військ.

"Сьогодні вранці українські військові були змушені піти з Авдіївки після того, як українським солдатам довелося унормувати боєприпаси через скорочення запасів внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів Росії за останні кілька місяців", - сказав Байден.

Байден закликає Конгрес до негайного ухвалення законопроекту про додаткове фінансування національної безпеки для поповнення запасів українських сил.

Також президент США заявив про необхідність покласти витрати на російський уряд, щоб притягнути його до відповідальності за свої дії.

Допомога США Україні

Минулого року президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також охорону американського кордону.

Республіканці вимагали більш жорстких заходів щодо охорони кордонів і тому не підтримали ініціативу. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив , що фінансовий пакет США життєво важливий для України і країна не має альтернатив.

Також стало відомо, щоПалата представників США не проголосує за допомогу Україні раніше за середину березня.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден