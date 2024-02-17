Зеленский о помощи США: финансовый пакет является жизненно важным для Украины, без альтернатив

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с вице-президентом США Камиллой Харрис.

"Мы очень рассчитываем на положительное решение Конгресса. Для нас этот пакет жизненно важен. Мы не рассматриваем сегодня альтернативы, потому что рассчитываем, что США останутся нашим стратегическим партнером", - заявил президент.

По словам Зеленского, если речь будет идти об альтернативе помощи, это будет означать, что Штаты не являются стратегическим партнером Украины. Поэтому Киев не рассматривает никаких альтернатив.

"Или этот пакет путь к победе? Нет. Этого не достаточно. Путь к победе это люди, моральный дух воинов, пакеты поддержки, санкции. Это большая союзническая работа. И не раз в квартал, а работа ежедневная. Но этот пакет - это точно путь вперед", - отметил президент.

Харрис, со своей стороны добавила, что у США есть только один план - план А, который заключается в том, чтобы поддерживать Украину всем, что ей необходимо.

"Я уверена, что если Палата представителей поставит на голосование пакет помощи, он будет проголосован", - добавила вице-президент США.

Гарантии безопасности от США

"Относительно гарантий безопасности. Я уверен, что у нас будет очень мощный документ, но мы договорились, что мы должны сфокусироваться на том, что нужно сейчас. Поэтому мы сейчас фокусируемся на работе с Конгрессом США, а после этого перейдем к гарантиям безопасности", - заявил президент.

Помощь Украине от США

В прошлом году президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также охрану американской границы. Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они требовали более жестких мер по охране границ. Таким образом, помощь Украине стала зависимой от позиции членов Республиканской партии.

Недавно в Сенате США начали рассматривать законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню без денег для границы. Уже 3 февраля, его поддержали сенаторы.

Для того чтобы законопроект вступил в силу, он еще должен пройти Палату представителей и быть подписан президентом Джо Байденом.