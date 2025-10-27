ua en ru
Пн, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Приведи друга" за полмиллиона. Россия потратила на вербовщиков на войну миллиарды

Россия, Понедельник 27 октября 2025 23:01
UA EN RU
"Приведи друга" за полмиллиона. Россия потратила на вербовщиков на войну миллиарды Фото: больше всего российским вербовщикам платят за мобилизацию иностранцев (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

По состоянию на сейчас в каждом третьем регионе России ввели выплаты вербовщикам на войну. Сейчас на них потратили уже как минимум 2 млрд рублей (25,2 млн долларов) в 11 регионах, которые обнародовали отчеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Россияне получили возможность заработать, отправив кого-то другого на войну, летом 2024 года. Однако уже весной того года некоторые регионы предлагали "бонусы" военкомам, работникам пунктов отбора и силовикам.

К октябрю 2025 года в каждом третьем регионе страны-агрессора были официальные выплаты вербовщикам. При этом суммы различаются, в зависимости от категории завербованного.

Например, за человека из другого региона или из-за границы платят больше, чем за местного. В Рязанской области такие категории "тянут" на 574,7 тысячи рублей (7250 долларов), тогда как за мигранта из постсоветских стран платят всего 80,4 тысяч рублей (1000 долларов), а за самих рязанцев - 57,4 тысяч рублей (725 долларов).

Однако полмиллиона платят и за местных жителей - это касается регионов, в которых план по вербовке людей на войну провалился.

Лишь 11 субъектов официально отчитались о выплатах вербовщикам в расходах бюджета - до 20 октября они выплатили не менее 2,03 млрд рублей (25,2 млн долларов). На самом деле эта сумма может быть значительно выше, ведь другие регионы не обнародовали этих данных.

Отмечается, что половина регионов (шесть из 11) для выплат вербовщикам брали средства из резервных фондов. В них собираются деньги на различные экстренные случаи, например, ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Больше всего денег потратила Саратовская область - там вербовщики "наработали" на 400 млн рублей (5 млн долларов). Для сравнения, такую же сумму область потратила в 2025 году на строительство жилья в рамках программы переселения граждан из аварийных домов.

Потери России в войне

Согласно данным Генштаба, за все время полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 137 690 военных.

В частности, за прошедшие сутки потери российской армии составили 800 солдат. Кроме того, украинские защитники уничтожили два танка, три боевые бронированные машины, 34 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 547 дронов и другую технику врага.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Выплаты
Новости
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию