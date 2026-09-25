Конфиденциальность на первом месте: Meta выпустила новые очки Ray-Ban без камер

Умный аксессуар без камер: премьера Ray-Ban Meta Audio

Очки Ray-Ban Meta Audio разработаны для пользователей, стремящихся использовать возможности ИИ, но категорически против наличия фото- и видеокамер на лице.

Основные свойства новой модели

Отсутствие оптических датчиков и дисплея: устройство лишено камер и внутренних экранов, что полностью исключает риск несанкционированной съемки.

Голосовое взаимодействие : встроенный микрофон предназначен для телефонных звонков и работы с новым агентным ИИ-ассистентом Muse.

Улучшенная автономность и дизайн: отсутствие энергоемких модулей позволило обеспечить полноценный день работы только от одного заряда и расширить выбор оправ, в том числе классических тонких моделей типа Clubmaster.

Цена и доступность: предзаказ Ray-Ban Meta Audio AI Glasses уже открыт по цене от 349 долларов.

Нулевая толерантность к скрытой съемке

В свою очередь, для моделей, оснащенных камерами, Meta разработала обязательное обновление ПО, что делает невозможным манипуляции со светодиодным индикатором записи (LED).

Аппаратные и программные рычаги контроля

Непрерывный мониторинг индикатора: если раньше пользователи могли начать съемку с открытым светодиодом, а затем заклеить его, теперь сенсоры непрерывно проверяют статус света.

При малейшем препятствии работе светодиода запись немедленно останавливается, а камера блокируется.

Защита от кустарного демонтажа: физическое повреждение или удаление LED-индикатора модификаторами теперь будет полностью выводить камеру из строя на программно-аппаратном уровне.

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Запрет на использование изображений для обучения ИИ

Еще одним компромиссом в пользу конфиденциальности стало появление функции отказа от передачи визуальных данных компании Meta (opt-out).

Что меняется в политике конфиденциальности?

Защита визуальных взаимодействий: ранее снимки, сделанные при запросах к Meta AI (например, "Эй, Meta, переводы это меню"), хранились на серверах и могли просматриваться сторонними подрядчиками для маркировки и обучения нейросетям.

Конфиденциальность: после активации новой опции визуальные данные будут использоваться исключительно для предоставления ответа пользователю в реальном времени, после чего мгновенно будут удаляться без передачи посторонним лицам или использования в учебных выборках.

Аудиозаписи - опция отказа касается только изображений .

Голосовые взаимодействия с ИИ пока могут использоваться для улучшения продуктов, однако пользователям оставили возможность удалять их вручную.