Конфиденциальность на первом месте: Meta выпустила новые очки Ray-Ban без камер

Meta усиливает защиту приватности смарт-очков - теперь камера должна автоматически выключаться, если закрыть светодиод записи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meta Connect 2026.
Очки Ray-Ban Meta Audio разработаны для пользователей, стремящихся использовать возможности ИИ, но категорически против наличия фото- и видеокамер на лице.
Основные свойства новой модели
Отсутствие оптических датчиков и дисплея: устройство лишено камер и внутренних экранов, что полностью исключает риск несанкционированной съемки.
Голосовое взаимодействие : встроенный микрофон предназначен для телефонных звонков и работы с новым агентным ИИ-ассистентом Muse.
Улучшенная автономность и дизайн: отсутствие энергоемких модулей позволило обеспечить полноценный день работы только от одного заряда и расширить выбор оправ, в том числе классических тонких моделей типа Clubmaster.
Цена и доступность: предзаказ Ray-Ban Meta Audio AI Glasses уже открыт по цене от 349 долларов.
В свою очередь, для моделей, оснащенных камерами, Meta разработала обязательное обновление ПО, что делает невозможным манипуляции со светодиодным индикатором записи (LED).
Аппаратные и программные рычаги контроля
Непрерывный мониторинг индикатора: если раньше пользователи могли начать съемку с открытым светодиодом, а затем заклеить его, теперь сенсоры непрерывно проверяют статус света.
При малейшем препятствии работе светодиода запись немедленно останавливается, а камера блокируется.
Защита от кустарного демонтажа: физическое повреждение или удаление LED-индикатора модификаторами теперь будет полностью выводить камеру из строя на программно-аппаратном уровне.
Еще одним компромиссом в пользу конфиденциальности стало появление функции отказа от передачи визуальных данных компании Meta (opt-out).
Что меняется в политике конфиденциальности?
Защита визуальных взаимодействий: ранее снимки, сделанные при запросах к Meta AI (например, "Эй, Meta, переводы это меню"), хранились на серверах и могли просматриваться сторонними подрядчиками для маркировки и обучения нейросетям.
Конфиденциальность: после активации новой опции визуальные данные будут использоваться исключительно для предоставления ответа пользователю в реальном времени, после чего мгновенно будут удаляться без передачи посторонним лицам или использования в учебных выборках.
Аудиозаписи - опция отказа касается только изображений .
Голосовые взаимодействия с ИИ пока могут использоваться для улучшения продуктов, однако пользователям оставили возможность удалять их вручную.