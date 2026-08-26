Частные компании и нехватка госзаказов: что мешает развитию оборонной индустрии

По оценкам, к концу 2026 года производственные возможности украинской оборонной промышленности могут возрасти до 60 млрд долларов в год. При этом более 35 млрд долларов может приходиться на производство дальнобойного оружия.

Особо заметен разрыв между производственными возможностями и государственными заказами в сегменте беспилотников. Украинские предприятия способны производить до 8 млн дронов в год, но не имеют заказов на весь этот объем.

По оценке президента Владимира Зеленского, при наличии дополнительного финансирования производство дронов можно было бы увеличить еще на 40%.

В то же время, проблема не заключается в неспособности украинских компаний выполнять государственные заказы. В конце 2025 года 76% вооружения, которое государство централизованно закупало, уже приходилось на украинских производителей.

Глава NAUDI Сергей Пашинский отмечает, что созданные во время войны мощности требуют стабильной загрузки, поскольку без достаточного количества заказов предприятия рискуют терять производственные и технологические компетенции.

"Проблема лишь в том, что мощности предприятий загружены на небольшой процент от возможного, и если их не загружать, они деградируют", - отмечает Пашинский.

По его словам, для дальнейшего развития частного ОПК необходимы четкие правила для государственных заказов, которые позволят предприятиям планировать инвестиции и расширение производства.