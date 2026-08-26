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Частные компании и нехватка госзаказов: что мешает развитию оборонной индустрии

16:07 26.08.2026 Ср
2 мин
Украина способна производить до 8 млн дронов в год, но почему мощности не загружены?
aimg Сергей Новиков
Дрон Mini Shark от Ukrspecsystems (фото: NAUDI)

Украинский ОПК в конце 2025 года имел производственные возможности на около 35 млрд долларов в год, однако доступное финансирование покрывало не более трети этого потенциала.

По оценкам, к концу 2026 года производственные возможности украинской оборонной промышленности могут возрасти до 60 млрд долларов в год. При этом более 35 млрд долларов может приходиться на производство дальнобойного оружия.

Особо заметен разрыв между производственными возможностями и государственными заказами в сегменте беспилотников. Украинские предприятия способны производить до 8 млн дронов в год, но не имеют заказов на весь этот объем.

По оценке президента Владимира Зеленского, при наличии дополнительного финансирования производство дронов можно было бы увеличить еще на 40%.

В то же время, проблема не заключается в неспособности украинских компаний выполнять государственные заказы. В конце 2025 года 76% вооружения, которое государство централизованно закупало, уже приходилось на украинских производителей.

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Глава NAUDI Сергей Пашинский отмечает, что созданные во время войны мощности требуют стабильной загрузки, поскольку без достаточного количества заказов предприятия рискуют терять производственные и технологические компетенции.

"Проблема лишь в том, что мощности предприятий загружены на небольшой процент от возможного, и если их не загружать, они деградируют", - отмечает Пашинский.

По его словам, для дальнейшего развития частного ОПК необходимы четкие правила для государственных заказов, которые позволят предприятиям планировать инвестиции и расширение производства.

Напомним, ранее в Министерстве цифровой трансформации назвали главное преимущество Украины на мировом рынке оружия. И это не масштаб производства, поскольку за границей есть и более крупные игроки.

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