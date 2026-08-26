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Частные компании ОПК не получили госинвестиций, но опережают госсектор по поставкам

18:11 26.08.2026 Ср
2 мин
Частные компании объединяют производства и уже выходят на мировые рынки
aimg Сергей Новиков
Выставка украинского вооружения на Eurosatory 2026 (фото: NAUDI)

Государство инвестировало 60 млрд грн в основные фонды украинского ОПК, однако частный сектор не получил прямого финансирования из этой суммы, несмотря на значительную роль частных компаний в производстве вооружений.

Потенциал частных компаний ОПК

По словам главы Национальной Ассоциации Оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергея Пашинского, среди десяти крупнейших оборонных компаний Украины нет ни одной государственной, а шесть-семь из них являются членами ассоциации.

При этом по его оценке предприятия NAUDI по объемам поставленной продукции значительно опережают государственный сектор ОПК.

"Оружие не должно делать только государство. Это уже факт", - заявляет Пашинский.

Частный оборонный сектор активно формировался после 2014 года. Среди его заметных представителей сегодня - "Украинская бронетехника", Radionix, Ukrspecsystems и другие компании.

Частные производители работают в разных сегментах - от бронированной техники и беспилотных комплексов до средств РЭБ, дронов-перехватчиков, артиллерийских боеприпасов и минометов.

Кооперация и выход на международный рынок

Важной частью работы NAUDI является также производственная кооперация. По словам Пашинского, в ряде проектов три-четыре предприятия ассоциации объединяют компетенции для создания новых продуктов или расширения производственных возможностей.

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Отдельное направление - международное сотрудничество. NAUDI помогает украинским производителям представлять продукцию на международных выставках, вести переговоры с иностранными правительствами и компаниями, искать партнеров для совместного производства и финансирования.

Таким образом, частный сектор,который не получал государственных инвестиций, стал одним из ключевых элементов нового украинского ОПК.

Ранее в Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности (NAUDI) отметили, что частный сектор ОПК стал главной силой, которая обеспечивает поставки артиллерийских боеприпасов в Украине.

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