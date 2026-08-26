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Приватні компанії ОПК не отримали держінвестицій, але випереджають держсектор за поставками

18:11 26.08.2026 Ср
2 хв
Приватні компанії об'єднують виробництва та вже виходять на світові ринки
aimg Сергій Новіков
Виставка української зброї на Eurosatory 2026 (фото: NAUDI)

Держава інвестувала 60 млрд грн в основні фонди українського ОПК, однак приватний сектор не отримав прямого фінансування з цієї суми, попри значну роль приватних компаній у виробництві озброєнь.

Потенціал приватних компаній ОПК

За словами голови Національної Асоціації Оборонної Промисловості України (NAUDI) Сергія Пашинського, серед десяти найбільших оборонних компаній України немає жодної державної, а шість-сім із них є членами асоціації.

При цьому, за його оцінкою, підприємства NAUDI за обсягами поставленої продукції значно випереджають державний сектор ОПК.

"Зброю не повинна робити тільки держава. Це вже факт", - заявляє Пашинський.

Приватний оборонний сектор активно формувався після 2014 року. Серед його помітних представників сьогодні - "Українська бронетехніка", Radionix, Ukrspecsystems та інші компанії.

Приватні виробники працюють у різних сегментах - від броньованої техніки та безпілотних комплексів до засобів РЕБ, дронів-перехоплювачів, артилерійських боєприпасів та мінометів.

Кооперація та вихід на міжнародний ринок

Важливою частиною роботи NAUDI також є виробнича кооперація. За словами Пашинського, у низці проєктів три-чотири підприємства асоціації об'єднують компетенції для створення нових продуктів або розширення виробничих можливостей.

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Окремий напрям - міжнародна співпраця. NAUDI допомагає українським виробникам представляти продукцію на міжнародних виставках, вести переговори з іноземними урядами та компаніями, шукати партнерів для спільного виробництва і фінансування.

Таким чином, приватний сектор, який не отримував державних інвестицій, став одним із ключових елементів нового українського ОПК.

Раніше в Національній асоціації підприємств оборонної промисловості (NAUDI) зазначили, що приватний сектор ОПК став головною силою, що забезпечує постачання артилерійських боєприпасів в Україні.

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