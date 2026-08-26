Приватні компанії ОПК не отримали держінвестицій, але випереджають держсектор за поставками

Держава інвестувала 60 млрд грн в основні фонди українського ОПК, однак приватний сектор не отримав прямого фінансування з цієї суми, попри значну роль приватних компаній у виробництві озброєнь.
Про це йдеться у спецпроєкті РБК-Україна "Власна зброя - щит незалежності. Як Україна перезібрала оборонну індустрію".
За словами голови Національної Асоціації Оборонної Промисловості України (NAUDI) Сергія Пашинського, серед десяти найбільших оборонних компаній України немає жодної державної, а шість-сім із них є членами асоціації.
При цьому, за його оцінкою, підприємства NAUDI за обсягами поставленої продукції значно випереджають державний сектор ОПК.
"Зброю не повинна робити тільки держава. Це вже факт", - заявляє Пашинський.
Приватний оборонний сектор активно формувався після 2014 року. Серед його помітних представників сьогодні - "Українська бронетехніка", Radionix, Ukrspecsystems та інші компанії.
Приватні виробники працюють у різних сегментах - від броньованої техніки та безпілотних комплексів до засобів РЕБ, дронів-перехоплювачів, артилерійських боєприпасів та мінометів.
Важливою частиною роботи NAUDI також є виробнича кооперація. За словами Пашинського, у низці проєктів три-чотири підприємства асоціації об'єднують компетенції для створення нових продуктів або розширення виробничих можливостей.
Окремий напрям - міжнародна співпраця. NAUDI допомагає українським виробникам представляти продукцію на міжнародних виставках, вести переговори з іноземними урядами та компаніями, шукати партнерів для спільного виробництва і фінансування.
Таким чином, приватний сектор, який не отримував державних інвестицій, став одним із ключових елементів нового українського ОПК.
Раніше в Національній асоціації підприємств оборонної промисловості (NAUDI) зазначили, що приватний сектор ОПК став головною силою, що забезпечує постачання артилерійських боєприпасів в Україні.