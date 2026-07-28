Частные чаты Claude слили в Google: как личные переписки стали публичными

Пользователи и эксперты обнаружили масштабную проблему с конфиденциальностью чат-бота Claude от Anthropic. Из-за технической ошибки разговоры пользователей попали в поисковые системы Google и Bing.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Wired.
Пользователи Reddit обнаружили, что частные переписки с чат-ботом Claude можно легко найти через стандартный поиск.
В открытый доступ попали
Проблема возникла из-за функции создания публичных ссылок на отдельные диалоги.
Когда пользователь делился "снимком" чата, система создавала отдельную страницу, которую впоследствии находили и добавляли в базы данных поисковые робототехнические системы.
Компания Anthropic пыталась запретить работам индексировать распространенные чаты с помощью специального файла robots.txt. Эта инструкция запрещала сбор данных, по меньшей мере, с сентября 2025 года. Однако для защиты страниц этого оказалось недостаточно.
Поисковик Bing показывал около 612 результатов по запросу "site:claude.ai/share".
Инженеры Google и Microsoft отметили, что файл robots.txt не гарантирует скрытие, если на страницу ведут ссылки с других сайтов.
Для полной блокировки разработчики должны были добавить специальный тег noindex в код страницы или в ее заголовок. Анализ показывает, что компания Anthropic этого тэга не добавила.
Представитель Google Нед Адриансе заявил, что ответственность за публичность страниц лежит исключительно на их владельцах.
В настоящее время большинство ссылок уже исчезло с выдачи Google, однако у страниц Claude все еще нет тега noindex. Это создает риск повторной утечки.
Кроме того, разработчики Anthropic, OpenAI и Meta используют инструкции в файлах robots.txt, чтобы блокировать роботов конкурентов и не давать им использовать собственные данные для обучения других ИИ-моделей.
Заметим, что пользователи Claude могут самостоятельно закрыть доступ к своим предварительно сохраненным разговорам в настройках аккаунта в разделе Settings > Privacy > Shared chats.