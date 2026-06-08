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Частная ПВО против российских дронов: сколько целей удалось уничтожить

14:33 08.06.2026 Пн
2 мин
Какие вражеские цели уничтожает частная ПВО?
aimg Константин Широкун
Фото: частная ПВО сбила более 20 российских дронов (Getty Images)

К организации частной ПВО в Украине присоединилось уже более 30 компаний. Подразделениям удалось уничтожить более 20 ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

По данным Минобороны, группы ПВО нескольких предприятий уже выполняют боевые задачи по назначению. За последние месяцы они поразили более 20 ударных беспилотников типа Shahed и разведывательных дронов типа Zala.

Кроме того, по информации военного командования, одной из групп поражен реактивный ударный БпЛА типа Shahed.

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Всего с начала действия экспериментального проекта в Минобороны обратились с заявками на создание собственных групп ПВО 43 предприятия различных форм собственности из разных отраслей и областей Украины.

Среди заявителей, которые уже получили статус уполномоченных на осуществление мероприятий ПВО, около половины - операторы и предприятия критической инфраструктуры, а другая часть - предприятия частного сектора.

Частная ПВО в Украине

Напомним, идею разрешить критически важным предприятиям самостоятельно участвовать в защите от воздушных атак озвучили еще в прошлом году, когда Министерство обороны возглавлял Денис Шмыгаль.

В начале марта 2026 года правительство официально дало разрешение на запуск соответствующего эксперимента.

Впоследствии в Минобороны впервые сообщили об успешных результатах работы частных подразделений ПВО, которые уже начали выполнять боевые задачи.

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