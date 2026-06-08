Частная ПВО против российских дронов: сколько целей удалось уничтожить

К организации частной ПВО в Украине присоединилось уже более 30 компаний. Подразделениям удалось уничтожить более 20 ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
По данным Минобороны, группы ПВО нескольких предприятий уже выполняют боевые задачи по назначению. За последние месяцы они поразили более 20 ударных беспилотников типа Shahed и разведывательных дронов типа Zala.
Кроме того, по информации военного командования, одной из групп поражен реактивный ударный БпЛА типа Shahed.
Всего с начала действия экспериментального проекта в Минобороны обратились с заявками на создание собственных групп ПВО 43 предприятия различных форм собственности из разных отраслей и областей Украины.
Среди заявителей, которые уже получили статус уполномоченных на осуществление мероприятий ПВО, около половины - операторы и предприятия критической инфраструктуры, а другая часть - предприятия частного сектора.
Напомним, идею разрешить критически важным предприятиям самостоятельно участвовать в защите от воздушных атак озвучили еще в прошлом году, когда Министерство обороны возглавлял Денис Шмыгаль.
В начале марта 2026 года правительство официально дало разрешение на запуск соответствующего эксперимента.
Впоследствии в Минобороны впервые сообщили об успешных результатах работы частных подразделений ПВО, которые уже начали выполнять боевые задачи.