Приватизация "Винницабытхима": что известно об аукционе

Как свидетельствуют данные финансовой отчетности предприятия за 2024 год, его годовой доход превысил 853 млн грн, чистая прибыль - 113,3 млн грн. Это свидетельствует о стабильной операционной деятельности актива. В то же время компания имеет ряд обязательств, которые могут стать вызовом для потенциального инвестора.

В частности, согласно документам на Prozorro.Sale, общая сумма долгов предприятия превышает 134,6 млн грн. В них входят более 75 млн грн налоговой задолженности, 9,4 млн грн задолженности по зарплате, около 5 млн грн - в Пенсионный фонд и 39,7 млн грн - перед поставщиками. Новый владелец обязан погасить эти долги в течение шести месяцев после приобретения.

Кроме того, "Винницабытхим" имеет юридическую нагрузку. Актив был передан ФГИУ из-под управления АРМА после конфискации у структур, связанных с РФ, что создает потенциальные риски оспаривания сделки.

В структуре задолженности также значатся 19 млн грн перед АО "Невская Косметика" и 2,2 млн грн перед ООО "Бреннтаг" - обе компании находятся под санкциями, что может вызвать дополнительные юридические или репутационные последствия.

ФГИУ признает сложность приватизации крупных объектов. По словам и.о. главы Фонда Иванны Смачило, основными препятствиями остаются высокая закредитованность, аресты имущества и судебные процессы, связанные с активами, которые были конфискованы у предыдущих российских владельцев. В то же время, как она отметила в комментарии Mind.ua, новые владельцы освобождаются от обязательств перед подсанкционными компаниями, однако возможные судебные споры могут лечь на плечи инвестора.

"Винницабытхим" имеет логистическое преимущество благодаря расположению в черте города. Однако большинство производственных помещений построены в 1970-1980-х годах и нуждаются в модернизации. Основное оборудование ориентировано на производство порошковой продукции, тогда как рынок все больше переходит к жидким моющим средствам.

По оценкам отраслевых экспертов, обновление производства потребует не менее 100 млн грн инвестиций.

Несмотря на имеющиеся риски, крупные объекты могут обеспечить существенные поступления в бюджет. По данным Mind.ua, кроме "Винницабытхима", в ближайшее время ФГИУ планирует выставить на аукцион Одесский припортовый завод, отель "Президент" в Киеве, ТЦ Ocean Plaza и Калушский трубный завод.