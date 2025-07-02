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Пример "Винницабытхим". С какими проблемами сталкивается Украина при продаже активов РФ

Среда 02 июля 2025 15:03
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Пример "Винницабытхим". С какими проблемами сталкивается Украина при продаже активов РФ Фото: Фонд госимущества готовит аукцион по продаже завода "Винницабытхим" в августе (privatization.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Фонд госимущества готовит на 13 августа приватизационный аукцион по продаже завода "Винницабытхим", конфискованного у российских владельцев. Но несмотря на амбициозные планы, вся стратегия продажи таких активов сталкивается с фундаментальной проблемой - инвесторы опасаются международных судов, а государство не предоставляет им никаких юридических гарантий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Informator.ua.

Фонд государственного имущества (ФГИУ) выставил на продажу 100% акций ЧАО "Винницабытхим", известного в частности производством популярных стиральных порошков "Ушастый нянь" и "Лотос". Аукцион в системе "Prozorro.Продажи" запланирован на 13 августа 2025 года, а стартовая цена лота составляет 301,4 млн грн.

Однако, как отмечают эксперты, успешная приватизация этого объекта большой приватизации стоит под большим вопросом. Новый владелец получит не только производственные мощности, но и значительные долги и, что самое главное, риск быть втянутым в длительные международные судебные споры.

Опасный прецедент для рынка

Главным "стоп-фактором" для потенциальных покупателей является ситуация, сложившаяся вокруг заводов "Аэрок". После их национализации и продажи украинскому инвестору Геннадию Буткевичу, бывший российский собственник, миллиардер Андрей Молчанов, подал иски в международные суды.

Этот случай стал тревожным сигналом для всего рынка. Инвесторы понимают, что могут заплатить сотни миллионов гривен за актив, право собственности на который придется годами отстаивать в судах за свой счет.

Иски такого типа создают риски не только для государства как стороны ответчика, но и для нового инвестора. В случае отрицательного решения арбитража возможно наложение ограничений на пользование или распоряжение активом, а также инициирование арестов и замораживание счетов. В рамках действующего правового поля Украины публичный механизм защиты инвестора в подобных ситуациях пока не анонсирован.

В условиях войны и экономической нестабильности бизнес ожидает от государства максимального содействия и защиты. В случае с конфискованными активами это означает не только прозрачную процедуру продажи, но и предоставление четких государственных гарантий.

Речь идет о создании юридического механизма, который бы защитил нового владельца от возможных финансовых потерь в случае проигрыша в международных судах бывшим российским владельцам. Сейчас такой механизм в Украине отсутствует, что делает подобные инвестиции крайне рискованными.

Предложит ли государство механизмы защиты

В ситуации с "Винницабытхимом" государство пока не представило институционального или законодательного механизма, который бы гарантировал новому владельцу юридическую поддержку в случае арбитражного иска. В то же время именно такие гарантии могут стать определяющими для потенциального покупателя - учитывая уже созданные прецеденты и объем предполагаемых затрат на модернизацию.

Участники рынка не исключают, что в случае отсутствия публичной модели партнерства со стороны государства продажа предприятия может не состояться или будет отложена. Это подтверждается предыдущим опытом с аналогичными активами, которые приходилось выставлять на повторные аукционы со снижением стартовой цены.

Вывод

Пример с "Аэроком" демонстрирует, что даже сделки, заключенные в соответствии с украинским законодательством, могут стать предметом международного арбитражного разбирательства. В контексте приватизации "Винницабытхима" важно учитывать совокупность факторов: высокую стартовую цену, имеющиеся долговые обязательства, потребность в значительных инвестициях в модернизацию, а также потенциальные юридические риски, связанные с историей собственности предприятия.

В таких условиях значение будут иметь не только характеристики самого актива, но и наличие четкой рамки взаимодействия между государством и инвестором - в частности в части правовой определенности, процедурных гарантий и сопровождения. Это может существенно повлиять на уровень заинтересованности рынка и эффективность приватизационного процесса, а также лишит бюджет крайне необходимых средств.

Национализация "Винницабытхим"

Как сообщалось ранее, в июле прошлого года Украина национализировала предприятие ЧАО "Винницабытхим" российского олигарха Виктора Кононова на сумму 2 млрд гривен.

В частности, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил национализацию завода "Винницабытхим", который принадлежит подсанкционному российскому акционерному обществу "Невская косметика".

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