Украина национализировала активы российского олигарха на 2 млрд гривен
Украина национализировала одного российского олигарха Виктора Кононова в сумме 2 млрд гривен. Речь о ЧАО "Винницабытхим".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Как сообщается, по материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в доход Украины ЧАО "Винницабытхим", которым владел олигарх из России Виктор Кононов.
Согласно материалам производства на этом предприятии производилась косметическая продукция и бытовая химия таких брендов как "Ушастый нянь", "Мистер чистер", "Sarma" и т.д.
Речь идет о передаче в пользу государства 100% акций компании, а также всех ее банковских счетов, промышленных мощностей, транспорта и недвижимости.
Общая стоимость национализированных активов ведущего производителя бытовой химии в Украине составляет более 2 млрд гривен.
Установлено, что Кононов - гендиректор и один из бенефициарных владельцев подсанкционной компании РФ "Невская косметика", которой принадлежали активы винницкого предприятия.
Сам российский миллиардер является публичным сторонником войны против Украины и одним из ключевых "доноров" бюджета страны-агрессора.
Чтобы скрыть от национализации продукцию винницкого филиала, топ-менеджмент компании Кононова пытался вывезти ее из Украины как гуманитарные грузы.
Сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили сделку и заблокировали ее в июле 2022 года.
В настоящее время продолжается расследование, начатое по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы);
- ч. 1 ст. 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест, заложенного имущества или имущества, описанного или подлежащего конфискации);
- ч. 1 ст. 445 (незаконное использование символики Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла).
Украина национализирует активы российских олигархов
Напомним, недавно мы сообщали, что Украина собралась национализировать шесть предприятий, среди которых два трубных завода, связанных с российским олигархом Мироном Гориловским.
Также в прошлом году Высший антикоррупционный суд конфисковал украинские активы российского миллиардера, экс-главы инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех" Михаила Шелкова.
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