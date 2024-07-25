Украина национализировала активы российского олигарха на 2 млрд гривен

Украина национализировала одного российского олигарха Виктора Кононова в сумме 2 млрд гривен. Речь о ЧАО "Винницабытхим".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как сообщается, по материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в доход Украины ЧАО "Винницабытхим", которым владел олигарх из России Виктор Кононов.



Согласно материалам производства на этом предприятии производилась косметическая продукция и бытовая химия таких брендов как "Ушастый нянь", "Мистер чистер", "Sarma" и т.д.

Речь идет о передаче в пользу государства 100% акций компании, а также всех ее банковских счетов, промышленных мощностей, транспорта и недвижимости.

Общая стоимость национализированных активов ведущего производителя бытовой химии в Украине составляет более 2 млрд гривен.

Установлено, что Кононов - гендиректор и один из бенефициарных владельцев подсанкционной компании РФ "Невская косметика", которой принадлежали активы винницкого предприятия.

Сам российский миллиардер является публичным сторонником войны против Украины и одним из ключевых "доноров" бюджета страны-агрессора.

Чтобы скрыть от национализации продукцию винницкого филиала, топ-менеджмент компании Кононова пытался вывезти ее из Украины как гуманитарные грузы.

Сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили сделку и заблокировали ее в июле 2022 года.

В настоящее время продолжается расследование, начатое по трем статьям Уголовного кодекса Украины: