Приватизація "Вінницяпобутхіму": що відомо про аукціон

Як свідчать дані фінансової звітності підприємства за 2024 рік, його річний дохід перевищив 853 млн грн, чистий прибуток - 113,3 млн грн. Це свідчить про стабільну операційну діяльність активу. Водночас компанія має низку зобов’язань, які можуть стати викликом для потенційного інвестора.

Зокрема, згідно з документами на Prozorro.Sale, загальна сума боргів підприємства перевищує 134,6 млн грн. До них входять понад 75 млн грн податкової заборгованості, 9,4 млн грн заборгованості із зарплати, близько 5 млн грн - до Пенсійного фонду та 39,7 млн грн - перед постачальниками. Новий власник зобов’язаний погасити ці борги протягом шести місяців після придбання.

Крім того, "Вінницяпобутхім" має юридичне навантаження. Актив був переданий ФДМУ з-під управління АРМА після конфіскації у структур, пов’язаних із РФ, що створює потенційні ризики оскарження угоди.

У структурі заборгованості також значаться 19 млн грн перед АТ "Невская Косметика" та 2,2 млн грн перед ТОВ "Бреннтаг" - обидві компанії перебувають під санкціями, що може викликати додаткові юридичні чи репутаційні наслідки.

ФДМУ визнає складність приватизації великих об’єктів. За словами в.о. голови Фонду Іванни Смачило, основними перешкодами залишаються висока закредитованість, арешти майна та судові процеси, пов’язані з активами, які були конфісковані у попередніх російських власників. Водночас, як вона зазначила в коментарі Mind.ua, нові власники звільняються від зобов’язань перед підсанкційними компаніями, однак можливі судові спори можуть лягти на плечі інвестора.

"Вінницяпобутхім" має логістичну перевагу завдяки розташуванню в межах міста. Однак більшість виробничих приміщень збудовані у 1970-1980-х роках і потребують модернізації. Основне обладнання орієнтоване на виробництво порошкової продукції, тоді як ринок дедалі більше переходить до рідких мийних засобів.

За оцінками галузевих експертів, оновлення виробництва потребуватиме щонайменше 100 млн грн інвестицій.

Попри наявні ризики, великі об’єкти можуть забезпечити суттєві надходження до бюджету. За даними Mind.ua, окрім "Вінницяпобутхіму", найближчим часом ФДМУ планує виставити на аукціон Одеський припортовий завод, готель "Президент" у Києві, ТЦ Ocean Plaza та Калуський трубний завод.