Кабмін призначив трьох членів наглядової ради ПриватБанку

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Попередні членb відмовилася працювати через е-декларування

Кабінет міністрів призначив трьох членів наглядової ради АТ КБ "ПриватБанк", якими стали: Себастіан Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш та Роман Сульжик. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначили в прес-службі, члени наглядової ради розпочнуть фактичне виконання повноважень з 30 липня 2019 року.

"Призначення сприятиме формуванню наглядової ради "ПриватБанку" у повному складі - дев'ять членів, з яких шість членів є незалежними, а три члени є представниками держави", - йдеться в повідомленні.

За даними Мінфіну, Шьонайх-Каролат має більше 30 років досвіду роботи в комерційних банках, з яких близько 20 років - на керівних посадах в Німеччині, Австрії та Польщі. Себастіан здобував свою експертизу у Deutsche Bank, очолював регіональні кооперативні банки в Німеччині та Польщі. Має досвід трансформації бізнес-моделей банків.

Томаш має досвід роботи в українських та міжнародних банках, а також в міжнародних фінансових організаціях. Володіє розумінням українського ринку, а також знаннями міжнародних практик з акцентом на аудит, оперативну ефективність, управління ризиками та ІТ.

Сульжик має досвід роботи у фінансовій сфері в Україні, СНД та США, а також розуміння IT технологій. Його досвід включає експертизу у фінансах та інформаційних технологіях: він співзасновник стартапу, який орієнтований на впровадження технологій Blockchain у реальному секторі.

За даними Мінфіну, в червні Енгін Акчакоча, Андреа Монета та Стівен Сіліг, яких уряд своїм розпорядженням від 22 травня призначив членами наглядової ради "ПриватБанку" за результатами відкритого конкурсу подали заявки про відмову від вступу на посаду за власним бажанням у зв'язку з неприйнятністю вимог антикорупційного законодавства України щодо декларування.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Чистий збиток банку в 2016 році склав 176,64 млрд грн, у 2017 році - 23,99 млрд грн. У 2018 році "ПриватБанк" вперше після націоналізації отримав чистий прибуток - 12,52 млрд грн. Банк перерахував до держбюджету 90% прибутку за минулий рік - 11,5 млрд грн.