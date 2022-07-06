ПриватБанк різко підвищив курс долара і євро картками: скільки коштує валюта

ПриватБанк з 6 липня різко підвищив курс долара і євро за картковими операціями. Долар подорожчав з 32,79 до 35,46 гривень, євро - з 33,67 до 36,63 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банка.

Згідно з повідомленням, ПриватБанк встановлює ринковий курс обміну для безготівкових операцій. В першу чергу, це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карт, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карт. "Банк встановлює єдині курси обміну валют для оплат картками і купівлі-продажу готівкової валюти в своїх відділеннях виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку і виходячи з інтересів його клієнтів", - заявили в банку.