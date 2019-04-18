ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ПриватБанку обіцяють стабільну роботу після рішення суду

Новини » Економіка    18.04.2019 - 17:48
У ПриватБанку обіцяють стабільну роботу після рішення суду
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Голова правління банку прокоментував рішення суду

Рішення суду про незаконність націоналізації "Приватбанку" ніяк не позначиться на роботі банку. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова правління банку Петр Крумханзл, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на питання журналіста, Крумханзл зазначив, що рішення суду ніяк не впливає на роботу банку.

"Банк працює в стабільному режимі. Ми будемо працювати так, як працювали досі. Банк стабільний, інноваційний банк і банк прибутковий. Це все, що я можу сказати", - заявив він.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

За даними НБУ, рішення суду не вступило в силу. Національний банк має намір оскаржити рішення щодо "ПриватБанку" в апеляційній інстанції.

У НБУ вважають неможливим повернення ПриватБанку екс-власникам Порошенко прокоментував рішення суду щодо націоналізації ПриватБанку
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України ПриватБанкбанки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся