ПриватБанк запустил доставку платежных карт по почте в шесть стран Европы

Государственный ПриватБанк будет доставлять платежные карты "Новой почтой" в шесть стран Европы. До конца января 2024 года доставка карт будет бесплатной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка .

По данным пресс-службы, получить карту ПриватБанка можно в отделениях или через курьера Nova Post по любому адресу в Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии и Румынии.

Карты ПриватБанка

Напомним, с июня новую пластиковую карту ПриватБанка можно заказать у Приват24 и получить "Новой почтой".

До конца 2024 года ПриватБанк будет пересылать перевыпущенные или новые карты "Новой почтой" бесплатно.

В августе государственный ПриватБанк продлил период использования всех карт на 24 месяца. Клиентам не нужно перевыпускать карты, они будут работать еще два года сверх срока, указанного на карте.