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ПриватБанк запустив торгівлю держоблігаціями онлайн

Новини » Економіка   

У громадян з'явилася реальна можливість купити і продати державні облігації

Державний "ПриватБанк" надав клієнтам можливість купувати і продавати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) в режимі online веб версії Приват24. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як відзначили в прес-службі, тепер клієнтам не потрібно відвідувати відділення Банку, а оформлення угоди займає мінімум часу. В розділі "Послуги" меню "Цінні папери", необхідно просто вибрати ОВДП, які відповідають вашим інвестиційним потребам, заповнити необхідні параметри, і підписати з допомогою ЕЦП/КЕП сформовані документи про відкриття рахунку в цінних паперах та придбання ОВДП.

Крім того, в Приват24 у клієнтів є можливість бачити в режимі online поточні котирування "Приватбанку" на продаж ОВДП, їх основні параметрами випусків, отримувати інформацію про котирування ОВДП на фондовій біржі, бачити залишки придбаних ними ОВДП, переглядати операції з ОВДП (виписки) за вибраний період часу і контролювати свій портфель у цінних паперах, в т.ч. надходження купонних платежів і грошових коштів за погашення ОВДП.

Як повідомляло РБК-Україна, державний "ПриватБанк" з 18 березня припинив продаж готівкової валюти в касах до відновлення поставок готівки з-за кордону.

Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні в 2019 році. Всього за 2019 рік нерезиденти збільшили портфель держоблігацій на 111,36 млрд грн до 117,72 млрд грн (на початок року було всього 6,36 млрд грн).

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