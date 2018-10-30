ПриватБанк запустив сервіс оплати покупок в Telegram

Ілюстративне фото (flickr.com/Desiree Catani)

Першими доступними для нового сервісу ботами стали @Railwaybot і @Opendatabot

Український "ПриватБанк" запустив сервіс оплати покупок і послуг в месенджері Telegram. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз "ПриватБанку".

Повідомляється, що банк інтегрував свою платіжну систему LiqPay в платіжні методи Telegram Payments. Це дозволить приймати платежі за допомогою Apple Pay і банківських карт безпосередньо в ботах Telegram.

Першими українськими ботами, яким "ПриватБанк" інтегрував новий сервіс, стали бот для бронювання і купівлі залізничних квитків @Railwaybot і сервіс моніторингу відкритих даних державних реєстрів @Opendatabot. Платіжний сервіс в Telegram доступний всім користувачам останньої версії месенджера.

\

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "ПриватБанк" списав на збитки 6 млрд грн кредитів, виданих до націоналізації.

До цього стало відомо, що "ПриватБанк" продає курорт "Буковель" і стадіон у Дніпрі. Зазначимо, фінансова установа має намір позбавитися від великих непрофільних активів.