ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

ПриватБанк запустив сервіс оплати покупок в Telegram

Новини » Фінанси    30.10.2018 - 15:26
Ілюстративне фото (flickr.com/Desiree Catani)
Ілюстративне фото (flickr.com/Desiree Catani)

Першими доступними для нового сервісу ботами стали @Railwaybot і @Opendatabot

Український "ПриватБанк" запустив сервіс оплати покупок і послуг в месенджері Telegram. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз "ПриватБанку".

Повідомляється, що банк інтегрував свою платіжну систему LiqPay в платіжні методи Telegram Payments. Це дозволить приймати платежі за допомогою Apple Pay і банківських карт безпосередньо в ботах Telegram.

Першими українськими ботами, яким "ПриватБанк" інтегрував новий сервіс, стали бот для бронювання і купівлі залізничних квитків @Railwaybot і сервіс моніторингу відкритих даних державних реєстрів @Opendatabot. Платіжний сервіс в Telegram доступний всім користувачам останньої версії месенджера.

\

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "ПриватБанк" списав на збитки 6 млрд грн кредитів, виданих до націоналізації.

До цього стало відомо, що "ПриватБанк" продає курорт "Буковель" і стадіон у Дніпрі. Зазначимо, фінансова установа має намір позбавитися від великих непрофільних активів.

 

НБУ відсудив у Коломойського майже мільярд гривень Агентство Fitch підтвердило рейтинги Приватбанку
Новини України ПриватБанкоплатаTelegram
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся