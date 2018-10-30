ПриватБанк запустил сервис оплаты покупок в Telegram

Иллюстративное фото (flickr.com/Desiree Catani)

Первыми доступными для нового сервиса ботами стали @Railwaybot и @Opendatabot

Украинский "ПриватБанк" запустил сервис оплаты покупок и услуг в мессенджере Telegram. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз "ПриватБанка".

Сообщается, что банк интегрировал свою платежную систему LiqPay в платежные методы Telegram Payments. Это позволит принимать платежи с помощью Apple Pay и банковских карт непосредственно в ботах Telegram.

Первыми украинскими ботами, которым "ПриватБанк" интегрировал новый сервис, стали бот для бронирования и покупки железнодорожных билетов @Railwaybot и сервис мониторинга открытых данных государственных реестров @Opendatabot. Платежный сервис в Telegram доступен всем пользователям последней версии мессенджера.

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Напомним, ранее сообщалось, что "ПриватБанк" списал на убытки 6 млрд грн кредитов, выданных до национализации.

До этого стало известно, что "ПриватБанк" продает курорт "Буковель" и стадион в Днепре. Отметим, финансовое учреждение намерено избавиться от крупных непрофильных активов.