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ПриватБанк запустив картки для виплати "ковидної тисячі" підліткам: як оформити

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Україна, П'ятниця 04 лютого 2022 13:43
ПриватБанк запустив картки для виплати "ковидної тисячі" підліткам: як оформити Фото: ПриватБанк почав оформлення карт підліткам для виплати "ковидної тисячі" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк почав оформлення спеціальних цифрових карт єПідтримка для громадян України від 14 років. Карти оформляються підліткам, які мають "зелений" COVID-сертифікат в додатку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банка.

За даними прес-служби, підлітки, які вже є клієнтами банку, зможуть відкрити карту в мобільному додатку Приват24. Для цього потрібно зайти у вкладку "гаманець", натиснути меню "додати" і вибрати карту єПідтримка. Для зарахування грошей треба перейти за посиланням в додаток "Дія" і подати заявку на виплату на карту ПриватБанку.

Якщо у підлітка немає картки ПриватБанку, йому необхідно пройти ідентифікацію у відділенні ПриватБанку, маючи при собі ІПН і паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Після цього необхідно зареєструватися в Приват24 і оформити карту єПідтримка

Нагадаємо, Кабінет Міністрів поширив виплату 1 тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19 на осіб від 14 років і розширив перелік товарів і послуг, на які можна витратити гроші. Постанова набирає чинності з 7 лютого.

Постановою розширено перелік за рахунок послуг у сфері освіти, культури і спорту, товарів спортивного призначення, друкованих засобів масової інформації, шкільного приладдя та канцелярських виробів.

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