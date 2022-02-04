ПриватБанк запустив картки для виплати "ковидної тисячі" підліткам: як оформити

ПриватБанк почав оформлення спеціальних цифрових карт єПідтримка для громадян України від 14 років. Карти оформляються підліткам, які мають "зелений" COVID-сертифікат в додатку "Дія".

За даними прес-служби, підлітки, які вже є клієнтами банку, зможуть відкрити карту в мобільному додатку Приват24. Для цього потрібно зайти у вкладку "гаманець", натиснути меню "додати" і вибрати карту єПідтримка. Для зарахування грошей треба перейти за посиланням в додаток "Дія" і подати заявку на виплату на карту ПриватБанку.

Якщо у підлітка немає картки ПриватБанку, йому необхідно пройти ідентифікацію у відділенні ПриватБанку, маючи при собі ІПН і паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Після цього необхідно зареєструватися в Приват24 і оформити карту єПідтримка