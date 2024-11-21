Популярный банк ввел "бесконтактную" услугу для владельцев iPhone: что изменилось
"ПриватБанк" настроил бесконтактное добавление собственных карт в кошелек Apple Pay.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
Как воспользоваться новой услугой
Отныне украинцы, которые пользуются цифровым кошельком Apple Pay, смогут добавлять карты "ПриватБанк" без ручного ввода их реквизитов.
Для того чтобы осуществить бесконтактное добавление карты банка в цифровой кошелек, нужно лишь поднести саму карту к смартфону.
В целом, чтобы добавить карту "ПриватБанк" в Apple Pay нужно:
- открыть на iPhone приложение "Кошелек"
- нажать кнопку "добавить карту"
- поднести банковскую карту к смартфону
При этом кошелек автоматически считает все необходимые данные, то есть картой уже можно будет пользоваться для оплат смартфоном.
Новая "бесконтактная" услуга от "ПриватБанка" (инфографика: privatbank.ua)
Сотрудничество "ПриватБанк" и Apple
Напомним, "ПриватБанк" был зарегистрирован в Украине 19 марта 1992 года.
Он одним из первых ввел современные цифровые банковские услуги и уникальные технологические решения, позволяющие клиентам пользоваться большинством услуг дистанционно - через "Приват24".
В мае 2017 года "ПриватБанк" первым среди украинских банков предоставил возможность своим клиентам оплачивать покупки iPhone - запустил вместе с компанией Apple платежный сервис Apple Pay.
В конце 2023 года благодаря запуску "ПриватБанком" и Visa сервиса "Tap to Pay" Украина стала третьей страной Европы и шестой в мире, где предприниматели и малый бизнес получили возможность принимать безналичные платежи, имея только iPhone и приложение "ПриватБанка" под названием "Терминал".
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