Популярный банк ввел "бесконтактную" услугу для владельцев iPhone: что изменилось

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как воспользоваться новой услугой

Отныне украинцы, которые пользуются цифровым кошельком Apple Pay, смогут добавлять карты "ПриватБанк" без ручного ввода их реквизитов.

Для того чтобы осуществить бесконтактное добавление карты банка в цифровой кошелек, нужно лишь поднести саму карту к смартфону.

В целом, чтобы добавить карту "ПриватБанк" в Apple Pay нужно:

открыть на iPhone приложение "Кошелек"

нажать кнопку "добавить карту"

поднести банковскую карту к смартфону

При этом кошелек автоматически считает все необходимые данные, то есть картой уже можно будет пользоваться для оплат смартфоном.

Новая "бесконтактная" услуга от "ПриватБанка" (инфографика: privatbank.ua)