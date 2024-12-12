Купить доллары можно онлайн. В "Ощадбанке" рассказали, как это работает
Один из крупнейших государственных банков страны - "Ощадбанк" - позволяет обменять валюту удаленно (без посещения отделения).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.
Содержание
- Что нужно для обмена валюты онлайн
- Как удаленно оформить валютную карту
- Обмен валют: алгоритм действий и ограничения
Что нужно для обмена валюты онлайн
По словам Наумова, в контакт-центр "Ощадбанка" периодически поступают вопросы о том, как обменять валюту без посещения отделения.
"Это можно сделать в приложении "Мобільний Ощад", - подчеркнул чиновник.
Он объяснил, что для обмена валюты у клиента должны быть активны:
- карта в национальной валюте
- карта в иностранной валюте (USD/EUR)
При этом открыты они должны быть в одной области.
Как удаленно оформить валютную карту
"Если у вас нет валютной карты - ее легко можно оформить", - отметил Наумов.
Для этого нужно:
- на странице с продуктами открыть "Мої можливості"
- выбрать "Замовити картку"
- из перечня выбрать продукт "Моя картка - Цифрова"
- выбрать валюту счета
"Вы мгновенно ее получите - она появится в перечне ваших продуктов", - пояснил председатель правления "Ощадбанка".
Обмен валют: алгоритм действий и ограничения
Для перевода средств между картами, открытыми в разных валютах, клиентам "Ощадбанка" нужно:
- зайти в приложение
- в разделе "Платежі" - выбрать пункт "Обмін валют"
- выбрать, с какой валюты на какую будет обмен
- указать сумму операции
- подтвердить, с какой карты на какую будет осуществлен перевод
Наумов отметил, что операция осуществляется по курсу, с которым клиент может ознакомиться в разделе "Ще" приложения.
В то же время он обратил внимание клиентов на ограничения таких операций:
- минимальная сумма - 500 гривен (в эквиваленте)
- максимальная сумма для покупки валюты - на сумму до 50 000 гривен в месяц
- максимальная сумма для продажи валюты - до 100 000 долларов США или евро
Публикация Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)
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