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У Приват24 появилась новая важная функция

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Украина, Пятница 28 июля 2023 12:01
У Приват24 появилась новая важная функция Фото: Приват24 добавил новую функцию по переводу средств (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

ПриватБанк обновил приложение Приват24. В новой версии появились две новые функции по переводу денег и поддержке клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на пресс-службу банка .

Согласно сообщению, теперь для получения перевода на свою карточку не обязательно делиться ее номером.

"Формируйте обновленную ссылку, чтобы удобно принимать переводы на свою карту. Для этого выберите карту в меню Кошелек - Реквизиты - Ссылки", - пояснили в пресс-службе.

У Приват24 появилась новая важная функция

Кроме того, в меню "Коммуникации" добавили переход на сайт всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?"

"Там вы найдете Аптечку психологической самопомощи, содержащую действенные упражнения и техники для снятия напряжения, и другую полезную информацию. Ведь заботиться о своем эмоциональном балансе так же важно, как и о финансовом", - отметили в Привате.

Карты ПриватБанка

По данным НБУ, количество активных платежных карт за I квартал 2023 года выросло на 2% до 47,2 млн. В I квартале ПриватБанк и частные банки являлись лидерами роста их количества.

На ПриватБанк приходится более половины активных банковских карт - 26,6 млн.

Кроме того, ПриватБанк является лидером по количеству банкоматов и комплексов самообслуживания - 17,1 тысячи из 28,6 тысячи по всей Украине.

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