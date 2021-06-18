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ПриватБанк заплатив до держбюджету 19 млрд гривень дивідендів

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Україна, П'ятниця 18 червня 2021 11:28
ПриватБанк заплатив до держбюджету 19 млрд гривень дивідендів Фото: ПриватБанк виплатив 19,4 млрд гривень дивідендів за 2020 рік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний ПриватБанк 8 червня в повному обсязі перерахував до держбюджету 19,4 млрд гривень дивідендів за результатами роботи у 2020 році. Банк заплатив акціонеру, державі, 80% прибутку.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Як наголошується в повідомленні, за три останні роки після націоналізації ПриватБанк вже виплатив до держбюджету дивідендів на суму 55,4 млрд гривень.

"Чотири роки тому за рахунок податків всіх українців були врятовані ПриватБанк і фінансова стабільність країни. Всі ці роки банк повертає державі вкладені кошти, і сьогодні ПриватБанк - найбільший донор бюджету серед банків", - зазначила голова наглядової ради банку Шерон Іскі.

Нагадаємо, згідно з річним звітом банку його чистий прибуток за підсумками 2020 склав 24,3 млрд гривень. Кабмін зобов'язав банк виплатити до держбюджету 80% чистого прибутку 2020 року.

Зазначимо, наприкінці червня 2020 року державний ПриватБанк перерахував до державного бюджету 24,5 млрд гривень дивідендів, що становить 75% чистого прибутку банку за 2019 рік.

Раніше глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що найбільший банківський актив України ПриватБанк незабаром виставлять на продаж.

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