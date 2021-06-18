ПриватБанк заплатив до держбюджету 19 млрд гривень дивідендів
Державний ПриватБанк 8 червня в повному обсязі перерахував до держбюджету 19,4 млрд гривень дивідендів за результатами роботи у 2020 році. Банк заплатив акціонеру, державі, 80% прибутку.
Про це повідомляє прес-служба банку.
Як наголошується в повідомленні, за три останні роки після націоналізації ПриватБанк вже виплатив до держбюджету дивідендів на суму 55,4 млрд гривень.
"Чотири роки тому за рахунок податків всіх українців були врятовані ПриватБанк і фінансова стабільність країни. Всі ці роки банк повертає державі вкладені кошти, і сьогодні ПриватБанк - найбільший донор бюджету серед банків", - зазначила голова наглядової ради банку Шерон Іскі.
Нагадаємо, згідно з річним звітом банку його чистий прибуток за підсумками 2020 склав 24,3 млрд гривень. Кабмін зобов'язав банк виплатити до держбюджету 80% чистого прибутку 2020 року.
Зазначимо, наприкінці червня 2020 року державний ПриватБанк перерахував до державного бюджету 24,5 млрд гривень дивідендів, що становить 75% чистого прибутку банку за 2019 рік.
Раніше глава Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що найбільший банківський актив України ПриватБанк незабаром виставлять на продаж.