ПриватБанк виграв у Верховному суді у колишніх власників

Державний "ПриватБанк" здобув дві перемоги в судових спорах з майновими поручителями за кредитами рефінансування від Національного банку. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як відзначили в прес-службі, 2 липня Велика палата Верховного суду підтримала правову позицію "ПриватБанку" в суперечці з майновим поручителем за кредитом рефінансування НБУ ПРАТ "Ерлан", який намагався розірвати іпотечний договір у зв'язку з націоналізацією банку і вивести з-під застави майно вартістю понад 600 млн грн.

"Це чергове з позитивних рішень Верховного суду, але перше, винесене Великою палатою, яке дасть змогу банку сформувати ефективну для себе судову практику в даній категорії справ", - вважають в банку.

Судовий процес, в якому майновий поручитель ПРАТ "Ерлан" (ТМ Біола), який є пов'язаною особою з колишніми власниками банку, намагався розірвати іпотечні правовідносини, тривав з 2017 року.

Крім того, інший майновий поручитель "ПриватБанку" ТОВ "Укринтеринвест" у справі, яка розглядалася 2 липня Великою палатою Верховного суду, відмовився від позову до банку про зобов'язання погасити кредит рефінансування, фактично підтвердивши правоту і перемогу банку в цьому спорі, який тривав два роки, додали в прес-службі.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.

Зазначимо, фінансовий директор "ПриватБанку" Ганна Самаріна повідомила про те, що "ПриватБанк" залучений в ряд судових розглядів в Сполучених Штатах, Великій Ббританії, на Кіпрі та в Україні як позивача, так і в якості відповідача, що призвело до збільшення судових витрат. За її словами, до 10% операційних витрат банку тепер доводиться на судові витрати.