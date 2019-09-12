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"ПриватБанк" впровадив технологію біометричної оплати в магазинах

Новини » Фінанси   

Щоб оплатити товар, достатньо подивитися в камеру планшета на касі

Державний "ПриватБанк" запустив в Україні технологію біометричної оплати покупок FacePay24 для роздрібних торгових точок. Про це оголосив голова правління банку Петро Крумханзл, повідомляє прес-служба банку.

Першими торговельними точками, в яких покупці можуть оплачувати товари "обличчям", стали чотири магазини в Дніпрі.

Як зазначив Крумханзл, запуск такої послуги став можливим завдяки інтеграції методів оплати Visa, технології Amazon Web Services з оновленою платформою мобільного банку Приват24.

Для використання сервісу "оплати обличчям" необхідно встановити на смартфон оновлений додаток Privat24 і активувати оплату FacePay24. Потім, слідуючи підказкам програми, потрібно зробити три селфи з різних ракурсів і прив'язати до свого обличчя банківську картку Visa. Після цього оплачувати покупки можна, подивившись в спеціальну камеру планшета поруч з касою.

Як повідомляло РБК-Україна, комісійні доходи націоналізованого "ПриватБанку" за 2018 рік склали 19,59 млрд грн, що на 49% більше, ніж роком раніше. Кількість активних роздрібних клієнтів банку за рік збільшилася на 9,5% до 14,9 млн осіб. Загальна сума комісій в роздрібному бізнесі становить 10,7 млрд грн, що на 19% більше, ніж роком раніше. Таким чином, активний клієнт "Приватбанку" в середньому заплатив за минулий рік 720 грн комісій.

За даними НБУ, кредитування фізичних осіб залишається для банків найбільш прибутковим сегментом завдяки високому попиту на споживчі кредити.

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