ПриватБанк планує ідентифікувати клієнтів за допомогою біометричних даних

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Клієнтів будуть розпізнавати по голосу,обличчю і відбитах пальців

Націоналізований "ПриватБанк" планує впровадити технологію ідентифікації клієнтів за допомогою біометричних даних. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова правління банку Петро Крумханзл, передає кореспондент РБК-Україна.

Крумханзл зазначив, що на сьогоднішній день інновацією є технології в смартфонах.

"Один з прикладів, куди ми хочемо йти в майбутньому, це біометрія... Зараз розробляємо технології, що в майбутньому ви зможете використовувати банківські послуги через розпізнавання обличчя, відбитки пальців, розпізнавання голосу тощо", - сказав він.

Згідно з презентацією банку, "ПриватБанк" планує впровадити розпізнавання по голосу, по обличчю і за відбитками пальців.

Нагадаємо, чистий прибуток націоналізованого "Приватбанку" за 2018 рік склав 11,67 млрд грн. Таким чином, "ПриватБанк" вперше після націоналізації отримав за рік чистий прибуток.

Як повідомляло РБК-Україна, комісійні доходи націоналізованого "Приватбанку" за 2018 рік склали 19,59 млрд грн, що на 49% більше, ніж роком раніше. Кількість активних роздрібних клієнтів банку за рік збільшилася на 9,5% до 14,9 млн осіб. Загальна сума комісій в роздрібному бізнесі становить 10,7 млрд грн, що на 19% більше, ніж роком раніше. Таким чином, активний клієнт "ПриватБанку" в середньому заплатив за минулий рік 720 грн комісій.