ПриватБанк принял важное решение о тарифах на карточные переводы: о чем речь

ПриватБанк продлил действие сниженных тарифов на международные переводы с карты на карту. Льготные условия будут действовать до 31 мая 2026 года, чтобы сделать цифровые сервисы более доступными для украинцев.

Сколько теперь стоят переводы и как ими воспользоваться - сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПриватБанк .

Главное:

Срок действия: до 31 мая 2026 года

до 31 мая 2026 года Переводы из-за границы: 1% вместо 1,5%

1% вместо 1,5% Переводы за границу: 1% вместо 2% (минимум 50 грн)

1% вместо 2% (минимум 50 грн) Сервис: через приложение и веб-версию Приват24

через приложение и веб-версию Приват24 Валюта: переводы за границу - только с валютных карт

До конца мая международные переводы в Приват24 будут осуществляться по сниженным тарифам. В частности, перевод средств с зарубежных карт на карты ПриватБанк стоит 1% от суммы вместо 1,5%. В то же время переводы с валютных карт банка на иностранные карты также составляют 1% (минимум 50 грн) вместо 2%.

Отправить средства можно через мобильное приложение или веб-версию Приват24.

Чтобы получить перевод из-за рубежа, нужно:

ввести реквизиты зарубежной карты

выбрать карту для зачисления

подтвердить операцию

Для перевода за границу необходимо указать данные иностранной карты и сумму.

Переводы за границу доступны только с валютных карт в долларах или евро. Открыть такую карту можно дистанционно через Приват24, а валюту - приобрести онлайн.

Продление льготных тарифов позволит украинцам дешевле осуществлять международные переводы и поддерживать близких за рубежом. Сниженные комиссии будут действовать как минимум до конца мая 2026 года.