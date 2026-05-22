ПриватБанк "разгромил" Коломойского и Боголюбова в Лондонском суде

Апелляционный суд Лондона и Уэльса оставил в силе решение по делу ПриватБанка против его бывших владельцев, подтвердив обязательство выплатить более 3 млрд долларов США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Юлии Свириденко, а также на публикацию самого ПриватБанка в сети Facebook.
Речь идет об иске на сумму более 3 млрд долларов США, включающем компенсацию убытков, проценты и судебные расходы.
Суд отклонил попытку Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова оспорить решение, вынесенное в июле 2025 года.
В официальном заявлении ПриватБанк сообщил о успешном завершении апелляционного этапа и подчеркнул, что суд подтвердил выводы о масштабных мошеннических действиях бывших собственников.
Также отмечается, что аргументы о якобы возврате средств за счет последующих операций были отклонены судом.
Юлия Свириденко поблагодарила команды правительства, Министерства финансов, Национального банка Украины и ПриватБанка за многолетнюю работу над делом и защиту интересов государства на международном уровне.
Она подчеркнула, что решение суда открывает путь к дальнейшему возмещению нанесенных банку убытков и подтверждает способность государства отстаивать свои интересы в сложных международных процессах.
