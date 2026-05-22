ПриватБанк "разгромил" Коломойского и Боголюбова в Лондонском суде

17:24 22.05.2026 Пт
2 мин
Судебное разбирательство стало финальным этапом многолетнего спора
aimg Анастасия Никончук
Фото: ПриватБанк (Виталий Носач РБК-Украина)

Апелляционный суд Лондона и Уэльса оставил в силе решение по делу ПриватБанка против его бывших владельцев, подтвердив обязательство выплатить более 3 млрд долларов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Юлии Свириденко, а также на публикацию самого ПриватБанка в сети Facebook.

Окончательное решение суда в Лондоне

Апелляционный суд Лондона и Уэльса оставил в силе ранее принятое решение по делу ПриватБанка против его бывших владельцев.

Речь идет об иске на сумму более 3 млрд долларов США, включающем компенсацию убытков, проценты и судебные расходы.

Суд отклонил попытку Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова оспорить решение, вынесенное в июле 2025 года.

Позиция ПриватБанка

В официальном заявлении ПриватБанк сообщил о успешном завершении апелляционного этапа и подчеркнул, что суд подтвердил выводы о масштабных мошеннических действиях бывших собственников.

Также отмечается, что аргументы о якобы возврате средств за счет последующих операций были отклонены судом.

Комментарий украинской стороны

Юлия Свириденко поблагодарила команды правительства, Министерства финансов, Национального банка Украины и ПриватБанка за многолетнюю работу над делом и защиту интересов государства на международном уровне.

Она подчеркнула, что решение суда открывает путь к дальнейшему возмещению нанесенных банку убытков и подтверждает способность государства отстаивать свои интересы в сложных международных процессах.

Напоминаем, что несмотря на обновление официального курса доллара до уровня 44,23 грн, наличный рынок сохранил прежние позиции: обменные пункты удерживают курс покупки на отметке около 44,10 грн. В то же время в банковском сегменте наблюдается разнонаправленная динамика — в "ПУМБ" зафиксировано снижение стоимости доллара, тогда как в Monobank цена евро выросла сразу на 27 копеек.

