ПриватБанк виграв суд у компаній Коломойського щодо 247 автозаправок

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Верховний суд задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку щодо права банку повернути 247 автозаправних станцій. Банк скасував ухвалу місцевого суду та постанову суду апеляційної інстанції.

Рішення суду оприлюднене в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Постановою суду скасовані рішення щодо заборони ПриватБанку вчиняти дії щодо розірвання договорів лізингу та повернення об`єктів лізингу, які наразі перебувають у користуванні на підставі договорів оренди.

За даними суду, у 2016 році 15 компаній, пов’язаних з екс-власниками ПриватБанку, уклали з банком договори фінансового лізингу, за якими отримали від ПриватБанку 247 автозаправних станцій.

У подальшому ці компанії передали АЗС в оренду 38 компаніям-операторам, які є позивачами у цій справі.

Нагадаємо, ПриватБанк домігся розгляду в Ізраїлі позову до Коломойського на 600 млн доларів. Окружний суд Тель-Авів (Ізраїль) вирішив, що позов ПриватБанку проти його колишніх власників та інших відповідачів буде розглянуто в повному обсязі. Суд відхилив клопотання Israel Discount Bank.

Як повідомляло РБК-Україна, пов'язана з Ігорем Коломойським компанія відсудила офіс ПриватБанку в Дніпрі. Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов НВ ТОВ "ОКЕАНМАШ" щодо права власності на одну з будівель головного офісу ПриватБанку в Дніпрі.