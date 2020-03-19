ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ПриватБанк продовжив термін дії карток для виплат

Новини » Економіка     19.03.2020 - 14:14
ПриватБанк продовжив термін дії карток для виплат
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Картами з терміном дії, що завершився, можна буде розраховуватися ще три місяці

Державний "ПриватБанк" автоматично продовжить дію карт для виплат на 90 днів, якщо закінчення строку дії картки припадає на період карантину. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як відзначили в прес-службі зарплатні, пенсійні, соціальні картки можна буде використовувати ще три місяці без заміни.

Якщо у карти для виплат (зарплатної, пенсійної, соціальної, стипендіальної тощо) завершується термін дії, клієнту не потрібно йти до відділення або замовляти доставку для перевипуску. Термін дії всіх карток для виплат і карт для виплат Gold буде продовжено автоматично. Такі картки будуть працювати у звичайному режимі без обмежень - платежі, онлайн і оффлайн, покупки в інтернеті та інші транзакції будуть проходити.

"На період карантину ПриватБанк рекомендує проводити платежі, отримувати перекази та інші послуги за допомогою Privat24, терміналів самообслуговування та банкоматів, а також обмежити використання готівки, оплачуючи покупки в торговій мережі картами або електронними гаманцями", - додали в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, державний "ПриватБанк" з 18 березня припинив продаж готівкової валюти в касах до відновлення поставок готівки з-за кордону.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Катерина Рожкова заявила, що Національний банк України рекомендує громадянам обмежити контакт з готівкою у зв'язку з пандемією коронавірусу.

У разі НС хворих з коронавірусом почнуть розміщувати у приватних клініках, - МОЗ Коронавірус в Україні і світі: головні новини 19 березня
Новини України ПриватБанкбанкикарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся