Державний ПриватБанк списав майже 40 млрд гривень проблемних боргів

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

У жовтні 2020 року державний ПриватБанк списав із балансу 38 млрд гривень непрацюючих кредитів (NPL), під які було раніше сформовано 100% резервів. У результаті частка проблемних активів у ПриватБанку знизилася з 79,2% до 76,7%.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як зазначається в повідомленні, інші державні банки також продовжують роботу з підвищення якості своїх портфелів. У жовтні частка NPL у їхніх портфелях знизилася з 43,5% до 42,9%.

За даним НБУ, частка проблемних активів у банківському секторі продовжує істотно знижуватися другий місяць поспіль. У жовтні частка NPL знизилася з 45,6% до 43,4% на 1 листопада. У липні 2017 року цей показник сягав максимального значення у світі - 58%.

У НБУ зазначили, що списання не означає прощення боргів - банки продовжать роботу з їх стягнення. Крім того, планується проведення реструктуризації життєздатних кредитів, стягнення заставного майна з подальшою реалізацією, а також продаж чи уступка прав вимоги за проблемними портфелями.

Нагадаємо, Рада з фінансової стабільності на засіданні 30 червня затвердила плани державних банків щодо зниження частки непрацюючих кредитів (NPL). Затвердженими планами передбачено скорочення портфеля NPL у державних банків на 305 млрд грн за 3 роки. Таким чином, Україна виконала одну з вимог МВФ.

Як повідомляло РБК-Україна, у липні 2020 року перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова сказала, що Національний банк очікує збільшення частки непрацюючих кредитів (NPL) в секторі споживчого кредитування.