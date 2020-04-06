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ПриватБанк продає десять нафтобаз із суттєвим дисконтом

Новини » Економіка     06.04.2020 - 11:05
ПриватБанк продає десять нафтобаз із суттєвим дисконтом
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нафтобази продаються зі знижкою до 87%

Державний "ПриватБанк" виставив на електронний аукціон OpenMarket десять нафтобаз з уцінкою - від 1% до 87%. По це повідомляє прес-служба держпідприємства "СЕТАМ" Міністерства юстиції України.

Згідно з повідомленням, аукціони на яких можна придбати уцінені нафтобази, відбудуться 15 квітня 2020 року. Нафтобази знаходяться в Кіровоградській, Харківській, Житомирській, Сумській, та Хмельницькій областях.

"Значне зниження цін означає, що нафтобази, на які стартова ціна була, наприклад, 55 та 14 млн грн, зараз можна придбати зі стартовою ціною 18 та 4 млн грн відповідно", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, "ПриватБанк"є лідером серед банків партнерів у цьому році з добровільної реалізації на OpenMarket, майна банку продано більш ніж на 100 млн грн.

Нагадаємо, в січні 2020 року, державний "ПриватБанк" виставив на аукціон половину адміністративно-громадського комплексу, до якого входить будинок, відомий як резиденція керівника СРСР Леоніда Брежнєва.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Чистий збиток банку у 2016 році склав 176,64 млрд грн, у 2017 році - 23,99 млрд грн. У 2018 році "ПриватБанк" вперше після націоналізації отримав чистий прибуток - 12,8 млрд грн. У 2019 чистий прибуток банку збільшився до 32,6 млрд грн

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