ПриватБанк приостановил операции с картами: причина тайм-аута

"Плановые работы необходимы, чтобы увеличить возможности и безопасность операций с карточками", - говорится в заявлении.

Поэтому в ночь на 17 февраля с 00:05 и до 04:05 часов утра, временно будут приостановлены операции с карточками.

Что еще не будет работать

В банке сообщили, что аналогичный "тайм-аут" продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

Обычно регламентные работы происходят в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций.

"Но если в период проведения работ вы планируете оплаты картами, советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов", - добавили в ПриватБанке.

Новости для клиентов ПриватБанка

Мы сообщали, что в мобильном приложении "Приват24" появился новый сервис, который поможет гражданам, столкнувшимся с попытками мошенничества, срочно информировать банк о таких случаях и быстро получить помощь или консультацию.

Кроме того, с июня новую пластиковую карту ПриватБанка можно заказать у "Приват24" и получить "Новой почтой".