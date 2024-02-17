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ПриватБанк приостановил операции с картами: причина тайм-аута

Украина, Суббота 17 февраля 2024 00:05
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ПриватБанк приостановил операции с картами: причина тайм-аута Архивное фото: ПриватБанк приостановил операции с картами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

ПриватБанк начал проводить регламентные работы процессинга, поэтому временно будут приостановлены операции с картами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Плановые работы необходимы, чтобы увеличить возможности и безопасность операций с карточками", - говорится в заявлении.

Поэтому в ночь на 17 февраля с 00:05 и до 04:05 часов утра, временно будут приостановлены операции с карточками.

Что еще не будет работать

В банке сообщили, что аналогичный "тайм-аут" продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

Обычно регламентные работы происходят в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операций.

"Но если в период проведения работ вы планируете оплаты картами, советуем сделать это заранее, или отложить на несколько часов", - добавили в ПриватБанке.

Новости для клиентов ПриватБанка

Мы сообщали, что в мобильном приложении "Приват24" появился новый сервис, который поможет гражданам, столкнувшимся с попытками мошенничества, срочно информировать банк о таких случаях и быстро получить помощь или консультацию.

Кроме того, с июня новую пластиковую карту ПриватБанка можно заказать у "Приват24" и получить "Новой почтой".

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