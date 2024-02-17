ПриватБанк призупинив операції з картами: причина тайм-ауту

ПриватБанк почав проводити регламентні роботи процесингу, тому тимчасово будуть припинені операції з картами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"Планові роботи необхідні, щоб збільшити можливості та безпеку операцій з картками", - йдеться в заяві.

Тому в ніч на 17 лютого з 00:05 і до 04:05 години ранку, тимчасово будуть припинені операції з картками.

Що ще не працюватиме

У банку повідомили, що аналогічний "тайм-аут" триватиме в роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

Зазвичай регламентні роботи відбуваються в нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.

"Але якщо в період проведення робіт ви плануєте оплати картками, радимо зробити це заздалегідь, або відкласти на кілька годин", - додали в ПриватБанку.

Новини для клієнтів ПриватБанку

Ми повідомляли, що у мобільному додатку "Приват24" з'явився новий сервіс, який допоможе громадянам, що стикнулися зі спробами шахрайства, терміново інформувати банк про такі випадки та швидко отримати допомогу чи консультацію.

Крім того, з червня нову пластикову картку ПриватБанку можна замовити у "Приват24" та отримати "Новою поштою".