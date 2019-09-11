До "ПриватБанку" прийшли з обшуками

Поліція проводить обшуки в одному з відділень націоналізованого "ПриватБанку". Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі банку.

У прес-службі заявили, що детальна інформація буде надана найближчим часом.

Зазначимо, 10 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з бізнесменом Ігорем Коломойським, колишнім власником "ПриваБбанку". За даними прес-служби, під час зустрічі Зеленський і Коломойський обговорили питання ведення бізнесу в Україні.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Перед другим туром президентських виборів в Україні, 18 квітня 2019 року, Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.

За даними НБУ, компанії, ймовірно підконтрольні колишнім власникам "ПриватБанка" на сьогодні заборгували банку в гривневому еквіваленті 240 млрд грн. З цієї суми 212 млрд грн підтверджені аудиторським висновком кредити плюс відсотки, які нараховані, але не отримані.