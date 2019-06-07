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Дюмон назвала очікування від перших 100 днів президентства Зеленського

Новини » Політика    07.06.2019 - 12:28
Дюмон назвала очікування від перших 100 днів президентства Зеленського
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Посол підкреслила, що Зеленському необхідно визначитися з пріоритетами в зовнішній політиці

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон озвучила очікування від перших ста днів президентства Володимира Зеленського. Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, посол вважає, що Зеленському необхідно самостійно визначитися, що саме буде його пріоритетом у міжнародних справах.

"Думаю, він сам повинен визначатися, що саме буде його пріоритетом, зокрема, в міжнародних справах. Він здійснив візит до Брюсселя, тим самим знову підтвердивши, що він хоче продовжувати шлях до ЄС і НАТО. Ми в цьому і не сумнівалися, але в будь-якому випадку це був яскравий крок, щоб показати, що європейські інституції важливі для нього... Також він показав, що має намір продовжити реформи, як я вже говорила, в першу чергу, реформу правосуддя і боротьбу з корупцією", - сказала Дюмон, відповідаючи на запитання про очікування від перших 100 днів президентства Зеленського.

Крім того, вона підкреслила, що Україні зараз дуже складно залучати іноземні інвестиції через бізнес-клімат.

"Зараз Україні дуже складно залучати іноземні інвестиції через складний бізнес-клімат. І як тільки стане ясно, що в цій сфері є новий позитивний тренд, то я впевнена, що країна зможе залучити більше інвестицій, і це змінить Україну. Треба дати трохи часу", - додала посол.

Нагадаємо, Зеленський виступає за продовження процесу євроінтеграції України, про що він заявив під час зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України в НАТО можливий тільки після референдуму.

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Новини України Володимир ЗеленськийИзабель Дюмон
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