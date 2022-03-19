У Приват24 не працюватимуть платежі через планові роботи: відомі деталі
Фото: На Приват24 чекають планові роботи (cometa-dp.news)
ПриватБанк запланував технологічну паузу у проведення платежів через Приват24 20 березня від півночі і до 10 ранку.
Про це РБК-Україна повідомили в ПриватБанку.
20 березня 2022 року ПриватБанк запланував проведення технологічних робіт з модернізації Приват24, що дозволить суттєво збільшити обсяги обробки платежів та впровадження нових послуг.
У час проведення технічних робіт 20 березня з 00 годин до 10 ранку запланована технологічна пауза у проведенні платежів через мобільну та веб версію Приват24 для фізичних осіб.
До слова, клієнти ПриватБанку вже отримали можливість приєднатися до сервісу платежів PayPal.
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