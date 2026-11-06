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Курс валют на 6 ноября: сколько стоит доллар и евро в обменниках и банках

07:39 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Курс валют на 6 ноября: сколько стоит доллар и евро в обменниках и банках Фото: сколько стоит валюта сегодня (Getty Images)
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В пятницу, 6 ноября, на наличном валютном рынке Украины наблюдается понижение курсов доллара и евро. Валюта дешевеет как в банковских обменниках, так и в частных пунктах обмена, в то время как системные банки сохраняют относительную стабильность.

Сколько стоит валюта сегодня в обменниках и банках - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 6 ноября портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках для покупки на уровне 46,30 (-12 коп.) гривен, а сдать валюту можно по 46,05 (-15 коп.) гривен.

Евро в обменниках сегодня продают по среднему курсу в 52 (-15 коп) гривны, а сдать можно по 51,70 (-10 коп) гривен.

Курс валют на 6 ноября: сколько стоит доллар и евро в обменниках и банках
Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 46,06 (-8 коп) гривны, а покупают - по 45,42 (-6 коп) гривны. Евро в банках сегодня можно купить по 51,80 (-1 коп) гривны, а сдать - по 51 (+2 коп) гривны.

Курс валют на 6 ноября: сколько стоит доллар и евро в обменниках и банках
Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 46,05 (без изменений) гривен, а картой - 46,08 (без изменений) гривен. Евро в кассах банка можно купить по 51,80 (без изменений) гривен, а картой - за 51,81 (без изменений) гривну.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 45,95 (+10 коп) гривен, а для карт курс - 46,10 (-5 коп) гривен. Евро в приложении "Ощада" можно купить по 51,65 (+10 коп) гривны, а картой - по 51,80 (-5 коп) гривны.

ПУМБ в кассах продает доллары по 46 (без изменений) гривен, такой же курс в 46 (без изменений) гривен банк держит и для карточных операций. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (без изменений) гривен.

"Монобанк" продает доллары по 46,01 (без изменений) гривны, а евро - по 51,70 (-10 коп) гривны.

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