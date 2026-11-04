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Точка на 3 млрд долларов: экс-владельцы ПриватБанка проиграли суд в Британии

13:25 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Точка на 3 млрд долларов: экс-владельцы ПриватБанка проиграли суд в Британии Фото: ПриватБанк выиграл дело против экс-владельцев в Британии (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов окончательно проиграли дело в Британии. Они должны выплатить финучреждению более 3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ПриватБанка.

Верховный суд Британии окончательно отказал бывшим акционерам в разрешении на обжалование предыдущих решений. Это означает завершение любых судебных процедур по пересмотру дела.

Теперь решение английского суда можно принудительно выполнять в любой юрисдикции мира по взысканию убытков, процентов и судебных издержек.

"Мы приветствуем оперативное решение Верховного суда и продолжаем работу по принудительному исполнению судебного решения", - отметили в финучреждении.

В июле 2025 года Высокий суд Британии установил, что Коломойский и Боголюбов совершили масштабное мошенничество против ПриватБанка.

Экс-владельцы пытались оспорить это решение, утверждая, что якобы вернули банку часть незаконно присвоенных средств, однако в мае 2026 года Апелляционный суд полностью отклонил их апелляции.

Напомним, в среду, 4 ноября, средний курс доллара в обменниках составляет 46,40 грн для покупки валюты и 46,01 грн для ее продажи.

Евро в обменниках сегодня можно купить в среднем за 52 гривны, а продать - за 51,50 гривны.

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