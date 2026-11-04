Точка на 3 млрд долларов: экс-владельцы ПриватБанка проиграли суд в Британии
Бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов окончательно проиграли дело в Британии. Они должны выплатить финучреждению более 3 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ПриватБанка.
Верховный суд Британии окончательно отказал бывшим акционерам в разрешении на обжалование предыдущих решений. Это означает завершение любых судебных процедур по пересмотру дела.
Теперь решение английского суда можно принудительно выполнять в любой юрисдикции мира по взысканию убытков, процентов и судебных издержек.
"Мы приветствуем оперативное решение Верховного суда и продолжаем работу по принудительному исполнению судебного решения", - отметили в финучреждении.
В июле 2025 года Высокий суд Британии установил, что Коломойский и Боголюбов совершили масштабное мошенничество против ПриватБанка.
Экс-владельцы пытались оспорить это решение, утверждая, что якобы вернули банку часть незаконно присвоенных средств, однако в мае 2026 года Апелляционный суд полностью отклонил их апелляции.
Напомним, в среду, 4 ноября, средний курс доллара в обменниках составляет 46,40 грн для покупки валюты и 46,01 грн для ее продажи.
Евро в обменниках сегодня можно купить в среднем за 52 гривны, а продать - за 51,50 гривны.