Точка на 3 млрд долларов: экс-владельцы ПриватБанка проиграли суд в Британии

Бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов окончательно проиграли дело в Британии. Они должны выплатить финучреждению более 3 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы ПриватБанка.

Верховный суд Британии окончательно отказал бывшим акционерам в разрешении на обжалование предыдущих решений. Это означает завершение любых судебных процедур по пересмотру дела.

Теперь решение английского суда можно принудительно выполнять в любой юрисдикции мира по взысканию убытков, процентов и судебных издержек.

"Мы приветствуем оперативное решение Верховного суда и продолжаем работу по принудительному исполнению судебного решения", - отметили в финучреждении.

В июле 2025 года Высокий суд Британии установил, что Коломойский и Боголюбов совершили масштабное мошенничество против ПриватБанка.

Экс-владельцы пытались оспорить это решение, утверждая, что якобы вернули банку часть незаконно присвоенных средств, однако в мае 2026 года Апелляционный суд полностью отклонил их апелляции.