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Главная » Жизнь » Общество

ПриватБанк предупредил о временной остановке сервисов в ночь на 7 ноября

17:03 06.11.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
ПриватБанк предупредил о временной остановке сервисов в ночь на 7 ноября Фото: ПриватБанк (Getty Images)
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В ночь на субботу, 7 ноября, ПриватБанк будет обновлять системы, поэтому для клиентов станут недоступными основные сервисы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы финучреждения.

"С 00:05 до 06:30 проведем плановые работы, чтобы сервисы в дальнейшем работали быстро и без сбоев", - отметили в ПриватБанке.

Для украинцев станут недоступными:

  • все платежи;
  • операции с карточками;
  • банкоматы и терминалы самообслуживания;
  • расчеты через POS-терминалы

"Делаем такие работы ночью, когда активности меньше. Поэтому переводы и платежи лучше сделать заранее или после 06:30", - говорится в заявлении.

Напомним, бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов окончательно проиграли в судебном процессе в Британии. Они обязаны выплатить финучреждению более 3 млрд долларов.

Напомним, сегодня средний курс доллара в обменниках для покупки находится на уровне 46,30 (-12 коп) гривен, а сдать валюту можно по 46,05 (-15 коп) гривен.

Евро в обменниках сегодня продают по среднему курсу в 52 (-15 коп) гривны, а сдать можно по 51,70 (-10 коп) гривен.

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