ПриватБанк предупредил о временной остановке сервисов в ночь на 7 ноября

В ночь на субботу, 7 ноября, ПриватБанк будет обновлять системы, поэтому для клиентов станут недоступными основные сервисы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы финучреждения.

"С 00:05 до 06:30 проведем плановые работы, чтобы сервисы в дальнейшем работали быстро и без сбоев", - отметили в ПриватБанке.

Для украинцев станут недоступными:

все платежи;

операции с карточками;

банкоматы и терминалы самообслуживания;

расчеты через POS-терминалы

"Делаем такие работы ночью, когда активности меньше. Поэтому переводы и платежи лучше сделать заранее или после 06:30", - говорится в заявлении.

Напомним, бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов окончательно проиграли в судебном процессе в Британии. Они обязаны выплатить финучреждению более 3 млрд долларов.