ПриватБанк подав позов до Коломойського в США

Націоналізований "ПриватБанк" подав позов до колишніх співвласників банку Ігоря Коломойкого та Геннадія Боголюбова, а також до і їх компаній позов у суді штату Делавер (США). Про це повідомляє служба юридичних новин law360.com.

За інформацією видання, банк звинувачує колишніх акціонерів у відмиванні мільярдів доларів, у тому числі і в США.

Зазначимо, американське видання The Daily Beast 7 квітня з посиланням на три джерела повідомило, що Федеральне бюро розслідувань США розслідує можливі фінансові злочини з боку олігарха Ігоря Коломойського. За непідтвердженою інформацією, бюро вивчає, зокрема, можливі фінансові злочини, в тому числі відмивання грошей. За даними джерел, розслідування має масштабний характер і триває вже досить давно, проте Коломойському досі не висунули звинувачень.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано через компанію TRIANTAL INVESTMENTS LTD. Геннадій Боголюбов прямо і опосередковано володів 41,5769% акцій банку. Власником 2,7249% акцій банку голова правління Олександр Дубілет.