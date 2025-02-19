В "ПриватБанке" предупредили о возможных задержках с карточными операциями

"ПриватБанк" предупреждает своих клиентов о возможных задержках с карточными операциями. Технические обновления могут временно повлият на работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ПриватБанк".

"ПриватБанк" сообщает, что в рамках улучшения сервисов в период с 22 февраля 2025 года, с 00:00 до 10:00.

Могут возникнуть временные сложности в работе "Приват24 для бизнеса", в частности с карточными операциями.

Фото: скрин из приложения "ПриватБанка"

"Ничего не сломалось, но мы улучшаем наши сервисы", - отметили в приложении банка.