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В "ПриватБанке" предупредили о возможных задержках с карточными операциями

Среда 19 февраля 2025 15:25
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В "ПриватБанке" предупредили о возможных задержках с карточными операциями Фото: ПриватБанк (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

"ПриватБанк" предупреждает своих клиентов о возможных задержках с карточными операциями. Технические обновления могут временно повлият на работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ПриватБанк".

"ПриватБанк" сообщает, что в рамках улучшения сервисов в период с 22 февраля 2025 года, с 00:00 до 10:00.

Могут возникнуть временные сложности в работе "Приват24 для бизнеса", в частности с карточными операциями.

В &quot;ПриватБанке&quot; предупредили о возможных задержках с карточными операциями

Фото: скрин из приложения "ПриватБанка"

"Ничего не сломалось, но мы улучшаем наши сервисы", - отметили в приложении банка.

Нарушения в работе Приват24

Вечером 18 ноября 2024 года в работе мобильного приложения Приват24 и сайта наблюдаются технические проблемы. Пользователи сообщали о невозможности войти в систему как через телефон, так и через ПК.

ПриватБанк объяснил, что это связано с техническими работами. Специалисты уже работают над устранением неполадок, и рекомендуют попробовать выполнить операции позже.

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