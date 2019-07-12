ПриватБанк відзвітував про рекордний прибуток

Чистий прибуток націоналізованого "Приватбанку" в першому півріччі 2019 року склав 18,3 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як наголошується в повідомленні, показник чистого прибутку є рекордним показником за всю історію банку і в 2,6 рази перевищує прибуток за підсумками перших шести місяців минулого року.

За даними прес-служби, чистий процентний дохід банку в першому півріччі 2019 року склав 9,8 млрд грн, чистий комісійний дохід - 8,5 млрд грн. З початку року приріст кредитного портфеля малого і середнього бізнесу склав 1,5 млрд грн, зростання кредитного портфеля фізосіб - 4,1 млрд грн. Сумарний приріст коштів клієнтів за перші 6 місяців 2019 року склав 7,7 млрд грн -до 219 млрд грн.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Чистий збиток банку в 2016 році склав 176,64 млрд грн, у 2017 році - 23,99 млрд грн. У 2018 році "ПриватБанк" вперше після націоналізації отримав чистий прибуток - 12,52 млрд грн. Банк перерахував до держбюджету 90% прибутку за минулий рік - 11,5 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, комісійні доходи націоналізованого "Приватбанку" за 2018 рік склали 19,59 млрд грн, що на 49% більше, ніж роком раніше. Кількість активних роздрібних клієнтів банку за рік збільшилася на 9,5% до 14,9 млн осіб. Загальна сума комісій в роздрібному бізнесі становить 10,7 млрд грн, що на 19% більше, ніж роком раніше. Таким чином, активний клієнт "ПриватБанку" в середньому заплатив за минулий рік 720 грн комісій.