ПриватБанк почав виплачувати 6500 гривень через єПідтримку тим, хто втратив дохід через війну

Як зазначили в прес-службі, допомога надаватиметься в рамках програми єПідтримка. Для отримання коштів необхідно подати запит через мобільний додаток "Дія". Зарахування відбудеться на картку єПідтримка.

Якщо клієнт вже користується такою карткою за програмою допомоги вакцинованим громадянам, картка єПідтримка у додатку Дія підтягнеться автоматично при оформленні заявки на допомогу за втратою доходу.

Якщо ж клієнт ще не користувався карткою єПідтримка, відкрити ії можна за кілька кліків у мобільному додатку Приват24: вкладка "Гаманець" - меню "Додати" - картка єПідтримка. Для подання заявки на допомогу треба лише перейти за посиланням у додаток Дія. Кошти з карток єПідтримка можна витрачати для оплати будь яких товарів та послуг на території України та переказувати з них кошти на інші картки та рахунки.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову що надання у 2022 році одноразової матеріальної допомоги у 6,5 тисяч гривень. Допомога виплачується через втрату зарплати внаслідок проведення бойових дій.

Згідно з документом, на ці цілі з резервного фонду держбюджету виділяється 21,9 млрд гривень. Кошти будуть виплачуватися в рамках програми єПідтримка.