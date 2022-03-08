ПриватБанк начал выплачивать 6500 гривен через єПідтримку тем, кто потерял доход из-за войны

Как отметили в пресс-службе, помощь будет оказываться в рамках программы через єПідтримку. Для получения средств необходимо подать запрос через мобильное приложение Дія. Зачисление будет на карту єПідтримка.

Если клиент уже пользуется такой картой по программе помощи вакцинированным гражданам, карта єПідтримка в приложении Дія подтянется автоматически при оформлении заявки на помощь по потере дохода.

Если же клиент еще не пользовался картой поддержка, открыть ее можно за несколько кликов в мобильном приложении Приват24: вкладка "кошелек" - меню "Добавить" - карта поддержка. Для подачи заявки на помощь нужно только перейти по ссылке в приложение действие. Средства с карт єПідтримка можно тратить для оплаты любых товаров и услуг на территории Украины и переводить с них средства на другие карты и счета.

Напомним, Кабинет министров принял постановление о предоставлении в 2022 году единовременной материальной помощи в 6,5 тысяч гривен. Пособие выплачивается из-за потери зарплаты вследствие проведения боевых действий.

Согласно документу, на эти цели из резервного фонда госбюджета выделяется 21,9 млрд гривен. Средства будут выплачиваться в рамках программы єПідтримка.